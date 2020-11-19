الأرصاد : نشاط بالرياح المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية وقد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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