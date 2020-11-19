كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في (نطاقات) إلى 4 آلاف ريال، والآثار الإيجابية المتوقعة بعد تطبيقه.
وقال الهزاني في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن القرار سيبدأ سريانه بعد 5 أشهر، وقد جاء استجابة لمتغيرات سوق العمل السعودي وسعياً من الوزارة لتحسين أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص.
وأضاف أن من الآثار الإيجابية المتوقع أن يتركها القرار في الأشهر المقبلة، زيادة جاذبية القطاع الخاص ودخول عدد كبير من المواطنين فيه، ورفع مستوى الإنتاجية وانعكاسه على الاقتصاد والناتج السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد البشرية تكشف موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.