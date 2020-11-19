صلاة الاستسقاء في جميع مناطق السعودية

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة العربية السعودية صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس، اتباعا لسنة النبي محمد، عند الجدب وتأخر نزول الغيث، أملا في نزول المطر على أرجاء البلاد.

ففي مكة المكرمة أدت جموع المصلين صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، "يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين"، أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد أم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله في السر والعلن وقال فيها: "إن انحباس المطر وتأخر نزوله أعظم أسبابه الذنوب والمعاصي، فالذنوب هي سبب كل بلاء ينزل وكل شر يحل بالعباد، فكل بلاء سببه الذنوب والمعاصي".

كما أدت جموع المصلين صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة "يتقدمهم الأمير سعود بن خالد الفيصل" نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وأدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله في منطقة الرياض.

وفي مناطق أخرى بالمملكة منها نجران والقسيم وجاران والمنطقة الشرقية وعسير أدت جموع المصلين صلاة الاستسقاء اتباعا لسنة النبي، أملا في نزول المطر على أرجاء البلاد.