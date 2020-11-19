المغرب يسجل 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و81 وفاة

وأفادت وزارة الصحة، فى النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائى، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5391، مقابل 5415 فى بيانات الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 282.336 حالة منذ رصد التفشى فى 2 مارس الماضى، بينها 48.631 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 81 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضى، مقابل 82 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 5013.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5757 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا فى المملكة إلى مستوى 253.351 بمعدل تعاف يناهز 82.5%.

ويستعد المغرب لبدء التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى الأسابيع القليلة المقبلة لمن هم فى سن 18 عاما فأكثر.

وستعطى الأولوية، حسب الحكومة، بشكل خاص للعاملين فى مجال الصحة والأمن والتعليم قبل تعميمها على أوسع نطاق.

وأعلن رئيس الوزراء المغربى، سعد الدين العثمانى، فى مقابلة مع "رويترز" الثلاثاء، أن المغرب طلب لقاحى شركة "سينوفاك" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ويخضعان حاليا للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية.