مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

قالت الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن المستوطنين تجولوا فى باحات الأقصى المختلفة، واقتحموا صحن قبة الصخرة المشرفة بشكل استفزازى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أدخلت المقتحمين عبر مجموعات انطلاقا من باب المغاربة، الذى تمنع قوات الاحتلال المصلين من الدخول عبره إلى الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.