الجيش الإثيوبي يتهم مدير منظمة الصحة العالمية بدعم متمردي تيغراي ويطالب بإقالته

اتهم قائد الجيش الإثيوبي، اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أبرز الشخصيات العالمية المتحدرة من تيغراي، بالضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة.

وتضمنت الاتهامات الموجهة ”شراء أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي للحزب السياسي المهيمن على إقليم تيغراي الذي يقاتل القوات الاتحادية“.

وتيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيغراي وعمل وزيراً للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، في بيان بثه التلفزيون: ”هذا الرجل عضو في تلك المجموعة وهو يفعل كل شيء لدعمها“.

من جهتها، قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم، إن المتمردين ارتكبوا ”جرائم خطيرة“ بعد تفجر الصراع هذا الشهر في منطقة تيغراي الشمالية، بينما دعا مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى توفير حماية أكبر للمدنيين.

وأشار بيان الحكومة إلى تقارير عن عمليات قتل عرقية في بلدة مايكادرا وثقتها منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.

وأودى الصراع بحياة المئات وتسبب في نزوح نحو 30 ألفا إلى السودان، وأثار شكوكا في قدرة رئيس الوزراء أبي أحمد على الجمع بين الفصائل العرقية المتشرذمة في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وذكر ناجون من الهجوم للعاملين بمنظمة العفو الدولية، أن ميليشيات تابعة لحكومة تيجراي المحلية قتلت عشرات وربما مئات المدنيين بعضهم من العرقية الأمهرية.

ويستحيل التحقق من المعلومات الواردة من كل الأطراف؛ نظرا لقطع خدمات الإنترنت والهاتف في تيجراي وفرض الحكومة قيودا على دخول المنطقة.

وجاء في بيان الحكومة ”ونحن ندخل المرحلة الأخيرة من عمليات إنفاذ القانون في مواجهة هذه الجماعة، نود أن نذكّر زعماءها بأن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها قواتهم والموالون لهم في مواقع مثل: مايكادرا، تمثل جرائم خطيرة سواء بموجب القانون الإثيوبي أو القانون الدولي“.

ولم يصدر رد من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تقود التمرد.

ودعا أنتوني بلينكن مستشار بايدن للسياسة الخارجية اليوم الخميس إلى توفير حماية أكبر للمدنيين.

وكتب على تويتر ”نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في إثيوبيا وتقارير العنف العرقي المستهدف والخطر الذي يكتنف السلام والأمن بالمنطقة. على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والسلطات الإثيوبية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الصراع وتمكين العملية الإنسانية وحماية المدنيين“.

وجاء بيان الحكومة الإثيوبية بعد يوم من إصدار مذكرات توقيف بحق 76 من ضباط الجيش قالت الحكومة إنهم ينفذون ”أجندة“ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال دبلوماسي يتابع الصراع، إن القوات الاتحادية الإثيوبية تحاول التقدم على طرق رئيسة من الجنوب إلى الشمال الغربي من ميكيلي، وأصبحت على بعد 200 كيلومتر تقريبا عن عاصمة تيغراي.