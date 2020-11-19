رئيس البرلمان العربي يثمن نتائج القمة الثلاثية في أبوظبي

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بنتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في مدينة أبوظبي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين.

ونوه رئيس البرلمان العربي ،في بيان صحفي اليوم "الخميس" بنتائج هذه القمة التي تم خلالها بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمناً تأكيد القمة على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، فضلاً عن اتفاقهم على سبل تطوير التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء" كورونا المستجد" والتعامل مع تداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.