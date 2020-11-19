الكويت تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالتي وفاة.
كما سجلت الصحة الكويتية، 587 حالة تعافٍ من الفيروس، إلى جانب تواجد 94 حالة في العناية المركزة، و7537 حالة لا تزال تحصل على الرعاية الصحية.
وبذلك تكون الكويت سجلت 138 ألفا و822 إصابة منذ ظهور الفيروس، و859 حالة وفاة، وشفاء 130 ألفا و426 حالة.
وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن جائحة كورونا مستمرة، واللقاح ليس بالعصي السحرية، ولن تستطيع دولة تطعيم كل مواطنيها، وأكد أهمية رفع وعي المجتمع والفرد، واستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن علاقة بين تغير درجات حرارة الجو وانتشار فيروس كورونا، لكن فى فصل الشتاء سلوكيات البشر تتغير فقط وهو ما يساعد على وجود عدوى كورونا.
وأكد المنظرى أنه يجب الحرص على الأطفال الرضع لمنع وصول عدوى كورونا لهم.
وأوضح أنه من المبكر القول إن وباء فيروس كورونا سيكون موسميا، وبالنسبة للقاحات، يوجد أربعة أنواع منها بالمرحلة الأخيرة ولم يتم تسجيل منها من خلال الكوفاكس حتى الآن.
وأشار إلى أن مأمونية اللقاحات لم تجزها أي من البلدان أو الشركات للقاحات حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تسجيل أكثر وفيات في الأردن وتونس ولبنان.
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