أعلن قائد القوات الجوية السودانية الفريق عصام الدين سعيد كوكو، أن التدريبات الجوية المشتركة مع المصريين (نسور النيل 1)، استخدمت خلالها مقاتلات روسية متطورة.
وأوضح أنه تم استخدام مقاتلات "سوخوي وميغ وأنتنوف"، وغيرها من أنواع الطائرات الأخرى.
وقال كوكو، اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة "القوات المسلحة" السودانية، إن "تمرين نسور النيل هو تدريبات مختلطة بين القوات الجوية السودانية والمصرية، ويهدف تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات جو/ جو بفعاليات مختلفة في المستوى التعبوي وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية".
ولفت إلى أن تسمية التمرين المشترك بـ"نسور النيل" جاءت دلالة على الرابط الأزلي بين السودان ومصر وهو النيل الخالد.
وأشار كوكو إلى أن القوات الجوية السودانية شاركت خلال التمرين بطائرات هجوم أرضي "سوخوي 25"، وطائرات مقاتلة تدريبية "أف تي أس 2000" وطائرة "أنتونوف 32" للاستطلاع والتصوير الجوي وطائرة "مي17" للبحث والإنقاذ وطائرات "مي 24".
فيما شارك المصريون بعدد من الطائرات 8 طائرات "ميغ – 29" وطائرة كاسا للإخلاء الطبي".
وأوضح المسؤول العسكري، أن "التمرين يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات وعلى ذات النسق تم التخطيط لتنفيذ تمرين جوي مشترك بين القوات الجوية السودانية والمصرية في الفترة من 11 حتى 19 نوفمبر الجاري بقاعدة (الفريق طيار عوض خلف الله) الجوية بمدينة (مروي) للتأكد من مستوى جاهزيتها وفاعليتها بجانب رفع القدرات وبناء ترسانة جوية رادعة لتنفيذ الأعمال المشتركة ومواجهة الأخطار بالبلدين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السوداني يعلن عن نوعية مقاتلاته التي ظهرت مع الجيش المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.