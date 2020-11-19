إصابات كورونا فى السعودية تتخطى 345 ألفا

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 441 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 341956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5729 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.