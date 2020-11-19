أبوالغيط يدين زيارة وزير الخارجية الأمريكى لمستوطنات بالضفة والجولان

وأكد أبو الغيط، فى بيان صحفى، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينة فى إسرائيل على المُضى قدماً فى مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتى تشكل العقبة الأكبر فى طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط، عبر عن رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أمريكى رفيع، مؤكداً أنه يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذى اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن إصرار بعض السياسيين الأمريكيين على استرضاء الحركة الاستيطانية فى إسرائيل لا يخدم السلام المنشود إطلاقا، بل يُقلص من فرص تطبيق حل الدولتين فى المستقبل.

وأكد أن الضفة الغربية والجولان هى أراضٍ محتلة بنظر القانون الدولى، ولن تتغير وضعيتهما القانونية بزيارة من هذا المسؤول أو ذاك، مناشداً المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته إزاء محاولات أطراف فى الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التى يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة.