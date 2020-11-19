الرئيس اللبنانى : نأمل فى نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن أمله فى نجاح المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وأن تسترجع بلاده جميع حقوقها بالاستناد إلى القوانين الدولية.





وقال عون، خلال استقباله اليوم الجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة جنوبى لبنان "يونيفيل"، إن ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذى ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة "أقصى الجنوب" استنادا إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطى من دون احتساب أى تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيس اللبنانى ضرورة تصحيح الخط الأزرق "الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذى وضعته الأمم المتحدة" ليصبح متطابقا للحدود البرية المعترف بها دوليا.

وأعرب عن تقديره البالغ للمساعدة التى قدمتها قوات اليونيفيل عقب انفجار ميناء بيروت البحرى، لا سيما فى ما يتعلق بالحفاظ على الطابع التراثى لبعض مناطق العاصمة، وإزالة نحو 500 طن من الأنقاض، وحماية مبنى وزارة الخارجية والمساعدة فى تنظيف الميناء البحرى، وتخزين 150 طنا من الحجارة وواجهات خشب صالحة لإعادة استعمالها.

من جانبه، استعرض الجنرال دل كول جهود قوات اليونيفيل فى المساعدة على تنظيف ميناء بيروت البحرى عقب وقوع الانفجار المدمر فى 4 أغسطس الماضى، مشددا على أهمية التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبنانى، ومبديا ارتياحه للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.