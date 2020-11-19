لبنان: تحذيرات من ”انفجار اجتماعي” حال نفاد احتياطي الدولار المخصص للدعم

حذّر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان من قرب نفاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المخصص لدعم المواد والسلع الاستراتيجية، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة تضع لبنان أمام كارثة قد تتسبب في انفجار اجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر بالدعم وفق النظام الحالي، وتقديم دعم مباشر للعائلات الأكثر فقرا واحتياجا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، اليوم الخميس، حول إعادة توجيه دعم السلع الأساسية والاستراتيجية وترشيده، وتحدث خلاله عدد من نواب وقيادات الحزب.