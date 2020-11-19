اعتصام الغضب .. انتفاضة تونسية تطالب بغلق اتحاد القرضاوى مفتى الإرهاب

"أرحلوا عنا، لسنا فى حاجة لجماعة الإخوان والقرضاوى فى تونس" .. شعار أطلقه المعتصمون بقيادة رئيسة حزب الدستورى الحر عبير موسى، أمام مقر فرع الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى أسسه القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى، تنديدًا بتواجد التنظيم المشبوه والمتورط فى تبييض وتمويل الإرهاب، على الأراضى التونسية.





وتحت عنوان "اعتصام الغضب"، بدأ سياسيون وبرلمانيون تونسيون إلى جانب عدد من المعتصمين، مطلع الأسبوع الجارى، سلسة من الاعتصامات بشكل يومى؛ لكشف الجهات المروجة لفكر "القرضاوى" مفتى الإرهاب، حاملين لافتات مكتوب عليها "أرحلوا عنا يا صناع الفتن"، "حكم الإخوان عار ولازم تصحيح المسار".

وفى هذا الصدد، أكدت رئيسة حزب الدستورى الحر - فى سلسة من مقاطع الفيديو المصورة داخل الاعتصام - أن هذه الجمعية، فى إشارة للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يتخذ من قطر مقرًا له، تحولت إلى وكر لتفريخ وصناعة الإرهاب فى تونس، قائلة : "تلك التنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية"، وذكرت أن محكمة المحاسبات أقرت بتواجد عقود تفيد بتلقى الاتحاد تمويلات أجنبية.

وشددت عبير موسى، على أن تونس لن تكون أرضًا لاحتضان الإخوان، واعتصام الغضب بمثابة حائط الصد ضد التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للفكر الظلامى المناهض لقيم الجمهورية، قائلة "الاتحاد يبث، فى عقول شبابنا، خطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة المدنية، وإن حزبها سيتصل بمنظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر التى تهدد المنظومة التربوية فى تونس بسبب نشاط الجمعية التى تقدم دروسًا تقول إنها فى الفقه وأصول الدين؛ غير أن نقابة الأساتذة الجامعيين سبق وأن حذرت من خطورة ما يقدمه فرع "اتحاد القرضاوى" فى تونس من دروس لا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالى".

وقالت : "لن نستسلم وسنواصل نضالنا ضد الإرهاب من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس فى الخارج تنديدًا بتبييض الإرهاب"، مؤكدة أن حزبها سيتقدم بشكاوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لفضح الجمعيات المشبوهة التى تتلقى تمويلاتها من جهات أجنبية، بالإضافة إلى اعتزام الحزب تقديم مشروع قانون لتنقيح مرسوم الأحزاب والجمعيات من أجل إرساء قانون يمنع تكوين الأحزاب التى تتعارض مع مدنية الدولة وتزدرى حقوق المرأة، داعية محكمة المحاسبات إلى التدقيق فى تمويلات الجمعيات الناشطة فى تونس ومنها مركز الإسلام والديمقراطية، الذى أكدت أنه يتلقى تمويلات مشبوهة ويعمل بتنسيق واضح مع حزب حركة "النهضة" الإخوانية ويروج له فى الخارج.

وطالبت موسى، الحكومة التونسية بإجراءات حل التنظيم وإخراجه من الأراضى التونسية، إلى جانب كشف ملف الجهات التمويلية الداعمه له، مؤكدة أن الاتحاد هو بمثابة وكر يفرخ الإرهاب ويبث سمومه وفكره المتطرف الظلامى من خلال أئمة صنعهم "اتحاد القرضاوى"، مؤكدة أن الاعتصام سيظل مفتوحًا حتى إغلاق "اتحاد القرضاوى" نهائيًا، وأن هذا الاتحاد عبارة عن جمعية أجنبية داخل الأراضى التونسية وتم تأسيسها طبقًا لقانون الجمعيات ويمثل فرعًا من الاتحاد الأم فى قطر.

ويلقى هذا التحرك السياسى، تأييدًا واسعًا من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب سياسيين وشخصيات عامة وبرلمانية، حيث نددوا بالخروقات الجسيمة التى تسبب فيها التنظيم الإخوانى واتحاد القرضاوى فى تونس، وبحسب حزب الدستورى الحر فإن تلك الاعتصامات تأتى ضمن سلسلة تحركات سياسية وقانونية للتنديد بالإرهاب وداعميه فى البلاد، من أجل إجبار الاتحاد والتنظيمات والحركات الإرهابية للخروج من الأراضى التونسية.