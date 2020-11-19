انفجار خط أنابيب الغاز في سيناء

نقلت “رويترز” عن شهود عيان أن انفجارًا ضرب خط أنابيب الغاز العريش القنطرة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، اليوم (الخميس). وذكر الشهود أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

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