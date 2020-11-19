نواف العابد يعود لتدريبات الشباب

عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نواف العابد لتدريبات فريقه الجماعية، الخميس، تحضيراً للقاء الأهلي المنتظر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما واصل الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي مارتينيز البرنامج التأهيلي لهما.

وكان العابد قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال معسكر المنتخب السعودي الأول قبل مواجهة جامايكا الودية – الأولى – التي كسبها الأخضر بثلاثية دون مقابل.