نقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر فى وزارة الخارجية أن دمشق تدين "بأشد العبارات" زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية فى الجولان المحتل.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية". وكان بومبيو شدد خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة على تبعيتها لإسرائيل، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا. وأعرب بومبيو عن إدانته للدعوات الصادرة عن "الصالونات فى أوروبا ومؤسسات النخبة فى أمريكا" التى تطالب إسرائيل بإعادة الجولان المحتل منذ عام 1967 إلى سوريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تدين زيارة بومبيو للجولان المحتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.