المغرب.. الصحة تنفي شراء لقاح ضد كورونا بـ27 درهما 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن ما يروج له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شراء المملكة لقاحا صينيا مضادا لـ"كوفيد-19" بـ27 درهما للجرعة، غير صحيح.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد"، مشيرة إلى أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة".

وشددت وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص نشر مثل هذه الأخبار والمعطيات غير الصحيحة.

وسجل المغرب 311554 إصابة، و5090 وفاة بكورونا.