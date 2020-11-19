أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة و1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 20 وفاة و1038 إصابة تم رصدها أمس الأربعاء.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 2224، والإصابات إلى 71652.
وتماثل 637 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 46962، فيما يخضع 53 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.
وأشارت الوزارة إلى أن 26 ولاية سجلت أقل من 9 إصابات جديدة، في حين لم تسجل 16 ولاية أي إصابة، ورصدت 22 ولاية أكثر من 10 إصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر.. إصابات كورونا الجديدة تتجاوز الألف لليوم الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.