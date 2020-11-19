مندوب روسيا فى مجلس الأمن يدعو لوضع حد لإرسال المرتزقة إلى ليبيا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولى، فاسيلى نيبينزيا، اليوم الخميس، إلى وضع حد لتوريد الأسلحة ونقل المرتزقة إلى ليبيا، ما من شأنه تأجيج الصراع فى البلد العربى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى: "نحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التى تفيد باستمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، نحن مقتنعون بأن توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة يؤججان الصراع، هذا الأمر يجب أن ينتهى، خاصة وأن أى استفزاز يمكن أن يعمل على تقويض وقف إطلاق النار الحالى".

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أنه فى الوضع الحالى الحرج، يجب على الدول التى لها نفوذ على الأطراف الليبية تشجيعها على مزيد من خفض التصعيد، ونحن نحافظ على الحوار مع جميع الأطراف الليبية، وسنواصل إقامتها بطريقة بناءة".

وتشعل تركيا النار فى ليبيا، عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة، إلى ليبيا، للقتال بجانب ميليشيات الوفاق، لتأمين أطماعها فى البترول ونهب ثروات الشعب الليبى، والذى يأتى ضمن تحركاتها الاستفزازية بعدد من المناطق على رأسها منطقة شرق المتوسط.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى سبتمبر الماضى، فإن تعداد المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة، إلى الأراضى الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 8500 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فى حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.