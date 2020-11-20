بريطانيا : حان الوقت لخروج الميليشيات من ليبيا

رحب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، جوناثان ألين، مساء أمس الخميس، بوقف إطلاق النار فى ليبيا، مطالبًا بضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وإخراج الميليشيات من الأراضى الليبية.





ووفقًا لما نقلته "بوابة إفريقيا" الليبية، طالب ألين خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، بضرورة وقف التدريبات العسكرية داخل ليبيا، وخروج الميليشيات التى يجرى تدريبها، وإنهاء التدخلات الخارجية وانتهاك حظر الأسلحة. كما دعا مندوب بريطانى، المجتمع الدولى إلى التصدى للمتدخلين فى الشأن الليبى، قائلاً: "حان وقت خروج البعض من ليبيا"، فى إشارة إلى الميليشيات الموالية لتركيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم أنقرة للقتال فى ليبيا.

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