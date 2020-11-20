تركيا تواصل استفزازاتها فى ليبيا وتتهجم على الجيش الوطنى

هاجمت تركيا الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، داعية إلى قطع جميع المساعدات عنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا بين الجيش وجماعة الوفاق، برئاسة فايز السراج.





ووفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، زعم وزير الدفاع التركى خلوصى آكار، بأن المساعدات الخارجية للجيش فى ليبيا "تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار فى المنطقة، وتدعم اتجاه إفشال الجهود الدبلوماسية لإبرام الهدنة".

وكان آكار طالب فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية تركية، بقطع جميع المساعدات الخارجية للجيش الليبى فى أسرع وقت ممكن، مضيفًا أنه "لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية".

وكانت وزارة الدفاع التركية اعترفت، أول أمس، بأنها تواصل الدعم العسكرى لحكومة الوفاق فى ليبيا، مشيرة فى بيان مقتضب عبر "تويتر"، إلى أنها توفر "تدريب المراقبين المتقدمين" لقوات هذه الحكومة فى إطار اتفاق أبرمته أنقرة مع الوفاق فى العام الماضى، للتدريب العسكرى والتعاون والاستشارات، وهو الاتفاق الذى تزرعت به الحكومة التركية لإدخال آلاف المقاتلين والمرتزقة المتطرفين إلى الأراضى الليبية.