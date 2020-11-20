أبو الغيط ووزير خارجية المغرب يبحثان الوضع عقب حادث الكركارات

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى اتصال هاتفى مع ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية، الوضع فى أعقاب حادث الاعتداء الذى تعرض له معبر الكركارات الحدودى مؤخرا.





وقال مصدر مسؤول بالإمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط استمع إلى شرح من الوزير المغربى عن مجمل الوضع عن الحادث. وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد أنه يتابع الموقف عن كثب على أثر هذا الحادث المؤسف، معربا بهذه المناسبة عن أصدق تمنياته للمغرب وللمنطقة بالأمان والاستقرار وبما يحقق تنمية شعبه وجميع شعوب المنطقة.

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