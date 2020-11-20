إيطاليا تدعو لفتح طريق سرت ومصراتة وانسحاب المقاتلين الأجانب

دعا وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الجمعة، إلى فتح طريق سرت ومصراتة الدولى وانسحاب المقاتلين الأجانب من أراضى ليبيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وشدد وزير الخارجية الإيطالى على ضرورة منع التدخلات الخارجية فى الحوار الليبى، وذلك ردًا على تصريحات تركية تنم عن تمسك أنقرة ببقاء الميليشيات والمرتزقة التابعين لها فى الأراضى الليبية، مما يعرقل من القدرة على التوصل لحل سلمى بين أبناء ليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية التى تزعزع أمن البلاد المنكوبة بالميليشيات. وكانت المبعوثة الأممية فى ليبيا ستيفانى وليامز أعلنت منذ اليوم الإثنين الماضى، عن فتح الطريق الدولى بين مصراتة وسرت بعد انسحاب المرتزقة من المنطقة، إلا أنه يبدو أن الحل لم يجد سبيلاً للتنفيذ على أرض الواقع فى ظل التدخلات التركية.

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