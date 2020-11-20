الذهب عند أقل مستوى للأسبوع الثاني
تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن لضغوط من تجارب واعدة للقاح فيروس وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1866.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، وتراجع 1.1 في المائة في الأسبوع.
فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 1867.90 دولار للأونصة.
وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 23 في المائة منذ بداية العام، مستفيدا بشكل أساسي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة جرى الكشف عنها لتخفيف أثر الجائحة.
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