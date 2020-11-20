العراق: مقتل 16 داعشيا فى كركوك

قضى جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، اليوم الجمعة، على 16 من عناصر داعش بمحافظة كركوك شمال العاصمة بغداد، وذلك خلال عملية أمنية بمشاركة طيران التحالف الدولى، لملاحقة فلول التنظيم الإرهابى.





وبحسب البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب التابع للقوات المسلحة العراقية، شنت قوات الجهاز بالتعاون مع طيران التحالف الدولى، اليوم، عملية كبرى فى محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادى زغيتون-وادى الخناجر بدأت ليلة الخميس. وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت بقايا عصابات داعش، واكتملت صباح اليوم الجمعة، وقتلت 16 من عناصر التنظيم الإرهابى بعد الاشتباك معهم.

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