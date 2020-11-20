قرقاش: رئاسة السعودية لقمة العشرين يؤكد دور المملكة المركزى

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وفى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، قال قرقاش إن "السعودية طالما ارتبط اسمها بالاستقرار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية".
وأعرب وزير الشؤون الخارجية فى الإمارات عن تمنياته بنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية.
ومن المقرر أن تنطلق قمة مجموعة العشرين الافتراضية، يوم غد السبت، إذ تنعقد على مدار يومين، ويتصدر تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ملفات القمة المرتقبة.
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