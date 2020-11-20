وزير الصحة الفلسطينى: 8 وفيات و1.472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الجمعة، ‬‬تسجيل 1.472‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 8 وفيات جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت قاعدة بيانات الصحة الفلسطينية ارتفاع إجمالى إصابات فيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 81.289 إصابة مؤكدة منذ ظهور الجائحة فى مارس الماضى، من بينها 685 حالة وفاة.

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