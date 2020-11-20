أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 354 ألفا و813 حالة، من بينها 6664 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، و793 حالة حرجة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية : 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.