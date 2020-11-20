لبنان يرد على ادعاءات إسرائيل حول ترسيم الحدود: لا أساس لها من الصحة

ردت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، على المزاعم الإسرائيلية التى تقول بأن موقف لبنان تغير 7 مرات فى مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدة أن ادعاءات وزير الطاقة الإسرائيلى لا أساس لها من الصحة.





وكان وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس، قال فى تغريدة على تويتر فى وقت سابق من اليوم، إن "لبنان غير موقفه من حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات"، متهمًا لبنان بعرقلة المحادثات ووصول إلى طريق مسدود، وعرقلة مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط فى البحر المتوسط.

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