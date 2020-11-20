عاجل .. جوتيريش يحذر من مجاعة وشيكة فى اليمن

وفى أكتوبر الماضى، حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية بين أطفال اليمن بلغ مستويات قياسية جديدة فى ظل تراجع المساعدات الدولية المخصصة للبلد المأزوم.

وكشف تقرير للأمم المتحدة، فى 27 أكتوبر الماضى، أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مما يلقى الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من أزمة طاحنة فى الأمن الغذائى.

وتفاقمت مسببات سوء التغذية فى اليمن فى 2020 مع تفشى فيروس كورونا والتراجع الاقتصادى والسيول وتصاعد القتال فى حرب مستعرّة لمدة ست سنوات، عطفاً عن النقص الكبير المسجل هذا العام فى تمويل المساعدات مما زاد وضع الجوع سوءا.