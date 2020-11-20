السعودية : العمل الجماعى سيمكننا من مواجهة وباء كورونا

وأضاف الجبير خلال جلسة حضيرية لقمة العشرين، التى تستضيفها السعودية، غدا السبت "نحن مرتبطون بشكل أكثر من أى وقت مضى وبوتيرة سريعة، ويجب أن يكون أداؤنا أسرع من الماضى".

وقال الجبير: "إذا تحدثنا عن قرية صغيرة وأحد الأحياء فيها يواجه مشكلة، فإن كل القرية ستعانى. إذا تفشى مرض فى مكان ما فينبغى علاجه، ويمكننا أن نحقق كثيرا معا".

وأشار الوزير السعودى إلى الجهود التى بذلتها مجموعة العشرين لمواجهة وباء كوورنا، مثل جمع مبلغ 20 مليار دولار من أجل المحافظة على الاستقرار العالمى، ومساعدة الدول المتعثرة عن سداد القروض.

وقال الجبير إن الدرس المستفاد من وباء كورونا هو "أن نسرع معا فى إيجاد اللقاح ونستحدث بروتوكولات وتدابير للتعاطى مع هذا الوباء، وتفادى حدوث وباء آخر فى المستقبل".

وتحدث الوزير عن تحديات أخرى غير كورونا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعى وكيفية تحضير الناس للمستقبل، إلى جانب إيجاد حلول للزيادة السكانية وتوفير وظائف للأجيال المقبلة.