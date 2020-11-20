بومبيو فى أبو ظبى : نتطلع إلى البناء على زخم اتفاقيات السلام

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الجمعة، إنه يتطلع إلى البناء على الزخم الإيجابى الناتج عن اتفاقيات السلام، والحوار الاستراتيجى الأخير بين أمريكا والإمارات.





وأضاف بومبيو، عقب وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى: "أحرزنا تقدماً كبيراً فى تعزيز السلام والأمن فى الشرق الأوسط"، حسبما أفادت قناة "العربية". والخميس، أعلن بومبيو أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيرانى وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

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