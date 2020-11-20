فلسطين : ضم أراضى المستوطنات لإسرائيل جريمة حرب تستوجب المحاسبة

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى، إن إعلان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو توسيم منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجات إسرائيلية، إقرار رسمى أمريكى بضم أراضى المستوطنات لإسرائيل.





وأشار المالكى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا اليوم الجمعة- إلى أن هذه الخطوة تستدعى تحركا فوريا على الصعيد الدولى، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة، على اعتبار أنها جريمة وجب معاقبة المسؤولين عنها. واعتبر المالكى، أن الإعلان تتويج لسياسة نتنياهو الهادفة لضم المستوطنات وبالتالى الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، كتطبيق حرفى لـ"صفقة القرن".

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