عاجل .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية استهدفت السعودية

وتواصل ميليشيات الحوثى الإرهابية، المدعومة من إيران جرائمها بحق الشعب اليمنى، والمملكة العربية السعودية، فيما يشن يشن التحالف العربى لدعم الشرعية، عمليات عسكرية مكثفة فى اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادى، ضد الميليشيات الإرهابية.

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