المسمارى يحذر من صفحة مزورة تحاول التشويش على نتائج اللجنة العسكرية 

حذّر الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى من انتشار أخبار كاذبة ووهمية بهدف بث الفتنة بين وفدى اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، والتأثير على سير عملها.





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