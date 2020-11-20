الأردن يسجل 4940 إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

وبذلك يرتفع إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة إلى 174.335 حالة، والوفيات إلى 2.116 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 240، وعدد الحالات التى تتلقّى العلاج فى المستشفيات 2.213، فيما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلى.

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