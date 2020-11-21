ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 5182، والإصابات إلى 316260، بحسب "رويترز". ويستعد المغرب فى الأسابيع القليلة المقبلة لحملة تطعيم للوقاية من "كوفيد-19"، إذ قالت الحكومة إنها طلبت من شركتين لقاحين فى المرحلة الثالثة للتجارب السريرية. كما قالت إنها تسعى لطلب لقاحات من شركات أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة، فيما أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى إلى أن تطعيم جميع المغاربة سيستغرق 3 أشهر على الأقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يسجل 92 وفاة و4706 إصابات جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.