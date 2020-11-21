السودان: تسجيل 231 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 203 إصابات فى الخرطوم، وباقى الحالات فى 6 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 15 ألفا و530 حالة، بينها 1185 وفاة، و9682 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.