سكاى نيوز : قائد فيلق القدس زار بغداد سرًا بعد استهداف المنطقة الخضراء

قالت مصادر عراقية، اليوم السبت، إن قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى العميد إسماعيل قاآنى، أجرى زيارة سرية إلى بغداد عقب استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية بصواريخ يوم الثلاثاء الماضى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل.





ووفقًا لأنباء "سكاى نيوز عربية"، أكدت المصادر العراقية أن قائد فيلق القدس أبلغ رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، حرص طهران على استمرار التهدئة مع واشنطن. وكانت الميليشيات الموالية لإيران فى العراق استهدفت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء الماضى، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.

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