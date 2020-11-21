الصحة التونسية : شفاء 60 ألفا و486 مصابا من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 60 ألفًا و486 حالة شفاء من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس والذى يبلغ 86 ألفًا و265 إصابة.





وأوضحت الوزارة- فى بيان أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 78 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 303 حالات، إلى جانب 130 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي. يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 2684 حالة، فيما تم تسجيل 1270 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 86 ألفا و265 إصابة.

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