ميركل: رئيس الجزائر بخير ويواصل فترة النقاهة

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد تلقى تبون أثناء علاجه فى المستشفى الألمانى، رسالة من المستشارة ميركل، حيث أعربت له فيها عن "ارتياحها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأضافت موجهة كلامها للرئيس تبون: "أعرب لكم عن خالص تمنياتى بالشجاعة والقوة، لمواصلة فترة النقاهة".
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية الذى صدر يوم الأحد الماضى، قال الفريق الطبى لتبون إن الرئيس أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، وأنه يتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول.
وانتقل الرئيس تبون، مساء الأربعاء 28 أكتوبر الماضى، إلى مستشفى ألمانى متخصص لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة" بعد يوم من دخوله المستشفى العسكرى فى العاصمة الجزائرية، و5 أيام من دخوله الحجر الصحي الطوعى بعد إصابة مسؤولين كبار فى الحكومة ورئاسة الجمهورية بوباء كورونا، وأعلنت الرئاسة الجزائرية لاحقًا إصابة تبون بفيروس كورونا.
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