جونسون يشكر الملك سلمان بمجموعة العشرين

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، إنه لسوء الحظر، تمنع الظروف المتعلقة بجائحة كورونا "كوفيد-19" الاجتماع في المملكة العربية السعودية لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني، في مقطع مصور الشكر إلى الملك سلمان لرئاسته مجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب.

وأضاف المسئول البريطاني في كلمة خص بها فضائية "العربية"، أنه كان يود زيارة مدينة نيوم لو كانت الظروف أفضل من ذلك.

وأوضح جونسون أن مشروع نيوم يمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة بالنسبة إلى العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن مدينة نيوم بنيت على الوقود الأحفوري، لكنها تستمد طاقتها من الطاقات النظيفة والطاقة الشمسية.

وتابع "مصيرنا في أيدي بعضنا البعض.. لقد شهدنا تطورات إيجابية تتعلق بلقاح كورونا في العالم، حيث حدث تقدم في هذا الجانب، وأود أن أرى دول المجموعة في دعم هذه الإجراءات الرامية إلى توفير اللقاح".

وأكد بوريس جونسون أن بريطانيا أقرت حزمة من تدابير مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأوضح أن بلاده أقرت أيضا خطة من 10 نقاط لإحداث ثورة صناعية في المملكة المتحدة، فضلا عن التقدم الحادث في تجارب لقاح فيروس كورونا ببريطانيا.

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين ستركز في مباحثاتها على قضية التغير المناخي وسبل مواجهته التي ستتحقق في حال مضت اقتصادات العالم بإجراءات أكثر طموحًا لمواجهة آثار هذا التغيير.

ودعا جونسون دول المجموعة إلى طرح تعهدات جريئة لمواجهة مختلف التحديات وبهدف القضاء على الجائحة ومواجهة آثارها وآثار التغير المناخي.

ونشرت فضائية "العربية" مقطع فيديو يتحدث خلاله جونسون عن رئاسة الملك سلمان لمجموعة العشرين، والقضايا الهامة في قمة هذا العام. تضمن إشادة كبيرة بمشروع نيوم.

وتتولى المملكة العربية السعودية هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، التي ستختم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وستعقد على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.

وفي وقت سابق، قامت رئاسة مجموعة العشرين بتصميم صورة جماعية افتراضية لقادة دول المجموعة، وعرضتها على جدران حي الطريف في الدرعية التاريخية، توثيقًا لإقامة القمة في السعودية.

وتسعى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

في سياق آخر، قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في قمة مجموعة العشرين الافتراضية.