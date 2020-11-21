قوات الاحتلال التركى تستهدف مطار منج العسكرى شمال سوريا

ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، لم ترد بيانات بشأن وقوع خسائر بشرية أو تلفيات مادية جراء عمليات القصف، موضحًا أنه سجل مساء أمس الجمعة، قصفًا شنه الاحتلال التركى على القوات المتمركزة فى قاعدة البحوث بريف إعزاز، حيث استهدفت العمليات مواقع القوات الكردية فى قرية مرعناز.
كان المرصد السورى قد سجل، مساء الجمعة، قصفًا نفذته قوات الاحتلال التركى المتمركزة فى قاعدة البحوث بريف اعزاز، والذى استهدف مواقع القوات الكردية فى قرية مرعناز.
وبحسب المرصد، تزامنت عمليات القصف التركية مع عمليات تسلل واشتباكات بين المليشيات الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمالى حلب.
وكان جيش الاحتلال التركى، الذى يسيطر على جزء من شمال سوريا، بدأ بالفعل فى بناء قاعدة عسكرية بريف الرقة الشمالى، وواصل نقل الجنود والأسلحة والآليات فى هذه المنطقة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد فى شمال سوريا.
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