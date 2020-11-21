جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية فى لبنان، تمكنت قوات الأمن اللبنانية من إلقاء القبض على 10 أفراد منهم، فى حين توفى 5 آخرون خلال حادث سير على طريق عام الحدت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكاى نيوز: فرار نحو 70 سجينا وموقوفا من سجن بعبدا فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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