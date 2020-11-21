وزير التجارة الفرنسى: تركيا تلعب دورا مشينا.. وأوروبا قد تفرض عقوبات عليها

جدة - نرمين السيد - وأضاف، وفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، أن أوروبا قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول فى ناغورنى كاراباخ.

كما طالب الوزير، تركيا بوقف تهريب السلاح فى شمال إفريقيا والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، متابعا: نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا.