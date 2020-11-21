جدة - نرمين السيد - قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، إن مسؤولية المملكة كانت وستظل المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل، وذلك بمناسبة استضافة المملكة أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين الـ 15 هذا العام.





وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، قال الملك السعودى: "تسعد بلادنا باجتماع قادة دول مجموعة العشرين هذا العام برئاسة الرياض"، مضيفًا: "أثبتت مجموعة العشرين G20 قوتها وقدرتها على تظافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم" وشدد العاهل السعودى على أنه "كانت مسؤوليتنا وستظل المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك سلمان : السعودية تمضى قدما نحو مستقبل أفضل وG20 أثبتت قوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.