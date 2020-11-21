الملك سلمان : ساهمنا بـ21 مليار دولار لمواجهة كورونا وعلينا طمأنة الشعوب

وقال الملك السعودى: "نثق بأن تخرج قمة العشرين بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم"، معربًا عن ثقته فى أن قمة الرياض ستؤدى إلى آثار مهمة وحاسمة، مضيفًا: "ساهمنا فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدى لجائحة كورونا.. وقدمنا الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين".
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أنه "نهدف لاغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع.. اتخذنا فى مجموعة العشرين تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا"، مشددًا على أنه "يتوجب علينا فى G20 تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق".
وتابع: "علينا إعادة فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد.. فنحن مستبشرون بالتقدم فى إيجاد لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا"، إلا أنه شدد فى الوقت ذاته على ضرورة العمل "مجددًا لمواجهة أزمة عالمية عصفت بالإنسان والاقتصاد".
وطالب العاهل السعودى بـ "تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة"، معلنًا عن أن المملكة أقرت "مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية"، لأجل تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائرى للكربون.
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