وزير الاستثمار السعودى: قمة العشرين ضاعفت جهودها هذا العام لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاستثمار السعودى، خالد الفالح، اليوم السبت، إن مجموعة العشرين ضاعفت جهودها هذا العام لأجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، متوقعًا بفضل ذلك أن ينكمش الاقتصاد العالمى إلى أقل مما كان متوقعًا.





وخلال مؤتمر صحفى على هامش قمة مجموعة العشرين التى ترأسها السعودية، اليوم السبت، قال الفالح إن 21 مليار دولار جرى تخصيصها لدعم جهود التوصل إلى لقاح لمرض "كوفيد - 19"، وأنه تم رصد 11 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد العالمى، لمواجهة التحديات الماثلة والتى لا تقف على الجائحة فحسب.

كما أكد الوزير السعودى على أن مساعدة الدول الأكثر فقرًا كانت من أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، كما واصلت المملكة التركيز على رؤية 2030 رغم ما يحيط بها من تحديات عالمية.

ووصف الفالح العام الحالى 2020، بأنه كان عامًا استثنائيًا من حيث حجم التحديات، لافتًا إلى ما كان مطلوبًا من مجموعة العشرين فى ظل رئاسة السعودية، لإنقاذ العالم من هذه الأزمات.

وأكد الوزير السعودى على أن المملكة وقفت بوجه هذه التحديات بموقف واضح، وبالاعتماد على إعادة دور المنظمات متعددة الأطراف، إيمانًا بالتعددية، وبأن تضافرنا فى المجتمع الدولي يفوق كل ما يمكن أن يقوم به طرف بمفرده أو عبر التعاون الثنائى.

كما أشار إلى أن المملكة واجهت أزمة كوفيد-19 وتحديات التراجع الكبير بأسعار النفط، وأثبت اقتصاد السعودية بأنه من الأكثر متانة حول العالم.

وأضاف، أن القطاع الصحى فى المملكة أثبت قدرته وتنافسيته، موضحًا أن الدولة قامت باتخاذ قرار الإغلاق بشكل مبكر ما ساعد على احتواء الجائحة.

واعتبر أن السعودية أثبتت نجاح تعاطيها مع جائحة كورونا بسبب قراراتها الرشيدة، واصفا الجائحة بأنها أثبتت تباين الدول في تعاطيها مع الأزمات.

ونوه الفالح إلى أن "منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية"، معتبرًا أن "تقليص الانكماش يعود إلى خطوات مجموعة العشرين لحماية الاقتصاد".

وتستضيف الرياض، اليوم وغدًا، قمة لقادة مجموعة العشرين، التى تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربى، حيث تسعى القمة لإيجاد توافق دولى حول القضايا الاقتصادية المطروحة فى جدول الأعمال.