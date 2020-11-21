ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب في السوق الامريكية العالمية استنادا على تراجع مؤشر الدولار في الجلسة الثامنة في وول ستريت وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بحسب وول ستريت جورنال الليلة الماضية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم ديسمبر المقبل 10ر0 في المائة لتتداول عند 70ر866ر1 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 80ر864ر1 دولار للأونصة.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 50ر861ر1 دولار للأونصة وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 10ر0 في المائة إلى 23ر92 مقارنة بالافتتاحية عند 33ر92 دولار.